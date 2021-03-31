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31 Mart 2021 Çarşamba 19:58:00 - Güncelleme:31 Mart 2021 Çarşamba 19:58:00

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kısıtlamadan muaf tutulacaklar

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İçişleri Bakanlığı yapılandırılan borçların ikinci taksitinin son ödeme süresinin bugün saat 24.00'te sona ereceğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, vergi daireleri ve diğer kamu idarelerine borç yapılandırması ve taksit ödemek için gidecek vatandaşların bugün 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece 24.00'e kadar muaf tutulacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitinin son ödeme süresi bugün saat 24.00'te sona erecek. Yapılandırma borçlarını ödeyecekler sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00'e kadar muaf tutulacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitinin son ödeme süresi bugün saat 24.00'te sona erecektir.

Bu nedenle yapılandırma borçlarının ikinci taksitini ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlar ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, güzergah ve muafiyet sebebiyle sınırlı olacak şekilde ve gerekli belgeleri veya kurum kimliklerini ibraz etmek kaydıyla 31 Mart 2021 günü 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00'e kadar muaf tutulacak.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı kısıtlamalar kamu idareleri
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