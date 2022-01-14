İçişleri Bakanlığı duyurdu: e-Devlet üzerinden yeni hizmet
Derneklere üye olabilme hizmeti internet ortamına taşındı. Artık e-Devlet üzerinden dernek üyelik başvurusu yapılabilecek.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, derneklere üye olmanın artık daha kolay olduğunu ifade edildi.
e-Devlet üzerinden 'Dernek Üyelik Başvurusu' hizmetinin kullanıma açıldığı belirtilirken, "Güçlü Sivil Toplum Güçlü Türkiye" denildi.
e-Devlet üzerinden herhangi bir derneğe üye olunup olunmadığı sorgulanabilecek, dernek üyeliği başvurusu yapılabilecek, üyelik sonlandırılabilecek.
Derneklere üye olmak artık daha kolay! — Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü (@icisleriSTi) January 14, 2022
e-devlet üzerinden "Dernek Üyelik Başvurusu" hizmeti kullanıma açılmıştır.
Güçlü Sivil Toplum Güçlü Türkiye!#SivilToplum pic.twitter.com/e9bfeyLjK7
- İçişleri Bakanlığı duyurdu: e-Devlet üzerinden yeni hizmet
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