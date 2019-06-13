13 Haziran 2019 16:49 | Perşembe
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada 'Van-Çaldıran kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir' denildi.
Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalına düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Çaldıran ilçesi kırsalına İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyonların sürdüğü öğrenildi.
AA
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