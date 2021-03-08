08 Mart 2021 Pazartesi 18:13:00 - Güncelleme:08 Mart 2021 Pazartesi 18:13:00
İçişleri Bakanlığı: Dinamik denetim modeli kapsamında 206 bin 713 iş yeri, 4 bin 47 pazar yeri kontrol edildi
İçişleri Bakanlığı, dinamik denetim modeli kapsamında 6 Mart'ta 119 bin 610 personelle, 206 bin 713 iş yeri, 4 bin 47 pazar yerinin kontrol edildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dinamik denetim modeli kapsamında 6 Mart'ta 119 bin 610 personelle, 206 bin 713 iş yeri, 4 bin 47 pazar yeri kontrol edildi. Denetimlerde 3 bin 82 iş yeri/işletmeye uyarı cezası verildi, 3 bin 351 işletme/iş yeri ve kişi hakkında idari işlem uygulandı." denildi.
- İçişleri Bakanlığı: Dinamik denetim modeli kapsamında 206 bin 713 iş yeri, 4 bin 47 pazar yeri kontrol edildi
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