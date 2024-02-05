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05 Şubat 2024 Pazartesi 15:45:00 - Güncelleme:05 Şubat 2024 Pazartesi 15:45:00

İçişleri Bakanlığı deprem bölgesindeki kalıcı konutlarla ilgili belgesel hazırladı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kısa belgesel filmimizde anlatıldığı gibi gece demeden, gündüz demeden 7 gün 24 saat çalışıyor, deprem bölgesinde hayatın yeniden normale dönmesi için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerdeki kalıcı konutlarla ilgili belgesel hazırladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından belgesel filmle birlikte şu açıklamayı paylaştı:

"Biz, her zaman bir olduk, beraber olduk, her zorluğu birlikte aştık. Yaşadığımız her badirede, her sıkıntıda olduğu gibi 6 Şubat'ta da depremzede kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi, 'Biz asla bu depremi unutmadık. Depremde kaybettiğimiz canları unutmadık, deprem yıkıntıları altında kalan hayalleri unutmadık. Ölenleri geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm kayıpları telafi etmekte kararlıyız.'

Kalıcı konutlarla ilgili hazırladığımız kısa belgesel filmimizde anlatıldığı gibi gece demeden, gündüz demeden 7 gün 24 saat çalışıyor, deprem bölgesinde hayatın yeniden normale dönmesi için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz."

Etiketler : ali yerlikaya deprem konut belgesel
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