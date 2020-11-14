14 Kasım 2020 Cumartesi 09:47:00 - Güncelleme:14 Kasım 2020 Cumartesi 09:52:00
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya' operasyonu başlatıldı
Kaynak: AA
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İçişleri Bakanlığınca Bitlis'te “Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (Jöh), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu Timlerinden Oluşan 816 personel görev alıyor.
İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik yeni bir operasyonun başaltıldığını açıkladı. Bakanlık yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Bitlis'te “Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya” operasyonu başlatıldı. Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat(PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 816 personel[(48) operasyonel tim]görev almaktadır.
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