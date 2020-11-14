  • BIST
    1291.29
  • Dolar
    7,6845
  • Euro
    9,0913
  • Altın
    466,3340
İstanbul
11 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TOKİ'den konut rekoru: Sayı 980 bini geçti
Mesud Han: Türkiye, Müslüman dünyası için umudun merkezi
MSB: 2020 yılı içerisinde 1031 terörist etkisiz hale getirildi
Putin'den dikkat çeken Karabağ açıklaması: Artık bu ifadeyi kullanmayacağız
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya' operasyonu başlatıldı
3 yıldır aranan FETÖ'cü emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Hollanda'da skandal Türkiye haritası! 'Rüyanızda görürsünüz!'
ABD Demir Kubbe'yi devreye aldı
Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ'lıları serbest bırakmaya devam ediyor
İniş sırasında kontrolden çıktı! Dev uçak kullanılamaz hale geldi
El-Bab'ta bombalı saldırının faili terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi yakalandı
Libya'da seçimler 24 Aralık 2021'de yapılacak
Dev ticaret anlaşması pazar günü imzalanacak
İngiltere'de son 24 saatte 27 bin 301 yeni vaka
Trump ocakta kendi yemin törenine katılacak
Ücretsiz izne gönderilince intihara kalkıştı
Şentop, Avrupa'ya açılan ilk ihracat yük trenini Bulgaristan'a yolcu etti
Rus savaş gemisinden İdlib'e füzeli saldırı
Bebeğinde reflü olan annelere tavsiyeler
Başkan Erdoğan: Sözlerimizi tek tek hayata geçireceğiz
Kornişle öğrendikleri kayakta hedef şampiyonluk
Mate yaprağı yeşil çaydan daha etkili
Bu yavruya protez ayak lazım
Sular çekilince tarih göründü
14 Kasım 2020 Cumartesi 09:47:00 - Güncelleme:14 Kasım 2020 Cumartesi 09:52:00

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya' operasyonu başlatıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanlığınca Bitlis'te “Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (Jöh), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu Timlerinden Oluşan 816 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik yeni bir operasyonun başaltıldığını açıkladı. Bakanlık yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

Bitlis'te “Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya” operasyonu başlatıldı. Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat(PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 816 personel[(48) operasyonel tim]görev almaktadır. 
Burcu Kıratlı, Tuğba Melis Türk ve Elif Buse Doğan üniformayla sete çıktı

Burcu Kıratlı, Tuğba Melis Türk ve Elif Buse Doğan üniformayla sete çıktı
Bendeniz: Eserinin adı Haşmet

Bendeniz: Eserinin adı Haşmet
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'dan yeni proje sürprizi... 'Çok mutluyum'

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'dan yeni proje sürprizi... 'Çok mutluyum'
Pınar Altuğ'dan acil kaçış...

Pınar Altuğ'dan acil kaçış...
Dilan Çiçek Deniz 'oyuncuların başına bela olmuş bir soru' dedi ve ekledi: Kadınlara estetik sorulmaz

Dilan Çiçek Deniz 'oyuncuların başına bela olmuş bir soru' dedi ve ekledi: Kadınlara estetik sorulmaz
Barbaros'un Oruç Reis'i Engin Altan Düzyatan'dan dizi açıklaması: Doğru tarih bekleniyor

Barbaros'un Oruç Reis'i Engin Altan Düzyatan'dan dizi açıklaması: Doğru tarih bekleniyor
Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çiftinden kumsalda romantik yemek! Adeta ikinci balayı...

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çiftinden kumsalda romantik yemek! Adeta ikinci balayı...
Hacı Sabancı aradığı mutluluğu Nazlı Kaya'da buldu... Evlilik teklifindeki tektaş yüzük dikkatlerden kaçmadı

Hacı Sabancı aradığı mutluluğu Nazlı Kaya'da buldu... Evlilik teklifindeki tektaş yüzük dikkatlerden kaçmadı
Şafak Sezer eşi Esra Sezer ile gezmelerde

Şafak Sezer eşi Esra Sezer ile gezmelerde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER