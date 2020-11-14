İçişleri Bakanlığı açıkladı: 'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik yeni bir operasyonun başaltıldığını açıkladı. Bakanlık yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bitlis'te “Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya” operasyonu başlatıldı. Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat(PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 816 personel[(48) operasyonel tim]görev almaktadır.