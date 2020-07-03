İçişleri Bakanlığı açıkladı: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, 'Tunceli Ovacık kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi.' açıklamasında bulundu. Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.
İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık kırsalında Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH birliklerince hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 M-16 piyade tüfeği ile 1 kalaşnikof tüfek ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
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