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02 Ekim 2020 Cuma 10:27:00 - Güncelleme:02 Ekim 2020 Cuma 10:40:00

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen görevden alındı

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Son dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı! Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen görevden alındı

KARS BELEDİYE BAŞKANI AYHAN BİLGEN’İN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

“Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma” suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/146757 sayılı soruşturması kapsamında 25.09.2020 tarihinde gözaltına alınan ve bu dosya kapsamında 02.10.2020 tarihinde tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan BİLGEN Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının 02/10/2020 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 45 inci maddesinde yer alan, “Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46 ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir.

Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır” hükmü ile 46 ncı maddesinde yer alan “Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda, seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından görevlendirme yapılır.

Görevlendirilecek kişinin belediye başkanı seçilme yeterliğine sahip olması şarttır.” hükmü uyarınca Kars Valisi Türker ÖKSÜZ İçişleri Bakanlığının 02.10.2020 tarihli onayı ile Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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