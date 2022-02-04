İçişleri Bakanlığı: 34 terörist teslim oldu

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04 Şubat 2022 Cuma 12:18:00 - Güncelleme:04 Şubat 2022 Cuma 12:18:00

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 47 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: İHA

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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, ocak ayındaki iç güvenlik operasyonlarında 34'ü sağ, 13'ü 'teslim' olmak üzere toplam 47 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Uyuşturucuyla mücadelede Ocak ayında gerçekleştirilen 18 bin 518 operasyonda 24 bin 202 kişi gözaltına alınmış, bin 627 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır."

"Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 229 şüpheli gözaltına alınmış, 295 kişi tutuklanmıştır."

"Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 484 bin 400, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı: 3 milyon 739 bin 859 kişidir."

"2022 yılı Ocak ayında, bin 928'i denizlerde olmak üzere toplam 14 bin 29 düzensiz göçmen ve 612 organizatör yakalanmıştır."

Etiketler : PKK İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TSK
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