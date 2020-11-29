1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

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29 Kasım 2020 Pazar 20:35:00 - Güncelleme:29 Kasım 2020 Pazar 21:04:00

İçişleri Bakanlığı açıkladı! '20 yıldır PKK'da faaliyet yürüten terörist ikna yoluyla teslim oldu'

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı, 20 yıldan bu yana bölücü terör örgütünde (PKK/KCK) faaliyet yürüten teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi. Bakanlık, ayrıca 1 Ocak'tan bu yana ikna edilen terörist sayısının 216'ya yükseldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 20 yıldan bu yana bölücü terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan bir örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Söz konusu teröristin, örgüte 2000 yılında katıldığı ve son olarak Suriye'de faaliyet yürüttüğü ifade edilen açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısının 216'ya yükseldiği kaydedildi.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı terör örgütü PKK KCK terörist
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