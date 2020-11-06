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06 Kasım 2020 Cuma 10:25:00 - Güncelleme:06 Kasım 2020 Cuma 10:25:00

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 120 terörist öldürüldü

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İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ekim ayında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 120 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ekim ayında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 120 terörist etkisiz hale getirildi.

Etiketler : içişleri bakanlığı terör örgütü terörist etkisiz hale getirildi ekim ayı
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