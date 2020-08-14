İçişleri Bakanlığı, 81 ilimize koronavirüs genelgesi gönderdi: Mahalle Denetim Ekipleri oluşturulacak
Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği yeni genelge ile 'İzolasyon tedbirleri'ni açıkladı ve Kovid-19 hastaları ve hastalara temas etmiş kişilerin izolasyon kurallarına uymaları konusunda uyarılmasını istedi. Gönderilen genelgeyle ayrıca tedbirlerin etkin uygulanmasını sağlamak adına 'Mahalle Denetim Ekipleri' oluşturulmasına karar verildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelge gönderildi.
Genelge ile Kovid-19 tanılı ya da temaslı ve evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymaları sağlamak için her türlü tedbir alınacak.
Kovid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak.
Genelgeye göre, Kovid-19 tanılı/temaslı/evde izolasyona alınanların izolasyon koşullarına uymaları, elektronik imkanlar da kullanılarak sağlanacak.
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