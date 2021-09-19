İçişleri Bakanlığı: 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığının koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

IRAK VE SURİYE'DE FAALİYET GÖSTERİYORLARDI

Teslim olan örgüt mensuplarının 1999 ve 2016 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

BU YIL TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 151

Ayrıca sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 151'e yükseldi.