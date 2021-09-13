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13 Eylül 2021 Pazartesi 15:19:00 - Güncelleme:13 Eylül 2021 Pazartesi 15:20:00

İçişleri Bakanlığı: 2021 yılında 130 terör saldırısı engellendi

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İçişleri Bakanlığı: 2021 yılında güvenlik güçlerimizin istihbari çalışması, tedbirleri ve dikkati sayesinde 130 terör saldırısı engellendi.

İçişleri Bakanlığı: 2021 yılında güvenlik güçlerimizin istihbari çalışması, tedbirleri ve dikkati sayesinde 130 terör saldırısı engellendi.

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