29 Kasım 2020 Pazar 20:35:00 - Güncelleme:29 Kasım 2020 Pazar 20:39:00
İçişleri Bakanlığı açıkladı! '1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu'
İçişleri Bakanlığı, 20 yıldan bu yana bölücü terör örgütünde (PKK/KCK) faaliyet yürüten teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, 20 yıldan bu yana bölücü terör örgütünde (PKK/KCK) faaliyet yürüten teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.
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