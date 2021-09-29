İçişleri Bakanlığı: 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Operasyonları kapsamında Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu
Eren-13 Operasyonlarında Şırnak Merkez Bestler-Dereler kırsalında, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eren-13 Operasyonlarında Şırnak Merkez Bestler-Dereler kırsalında, Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH Birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.