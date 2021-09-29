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29 Eylül 2021 Çarşamba 10:04:00 - Güncelleme:29 Eylül 2021 Çarşamba 10:04:00

İçişleri Bakanlığı: 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Operasyonları kapsamında Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Eren-13 Operasyonlarında Şırnak Merkez Bestler-Dereler kırsalında, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eren-13 Operasyonlarında Şırnak Merkez Bestler-Dereler kırsalında, Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH Birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.

Etiketler : Eren-13 Operasyonları Şırnak Merkez Bestler-Dereler kırsalı J-SİHA ve Hava Kuvvetleri
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