İçişleri'nden operasyon: 1141 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı: Düzensiz göçmen uygulamasında 18 organizatör gözaltına alındı, bin 141 göçmen yakalandı.
20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:06:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:08:00
İçişleri Bakanlığı: 18 organizatör ve bin 141 göçmen yakalandı
Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanlığı: Düzensiz göçmen uygulamasında 18 organizatör gözaltına alındı, bin 141 göçmen yakalandı.
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