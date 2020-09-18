İçişleri Bakanlığı: 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı devam eden, Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu hakkında açıklama yaptı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yıldırım -5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, bir terörist silahıyla etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.
Adıyaman kırsalında jandarma timlerince düzenlenen operasyonda bir teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yıldırım -5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, bir terörist silahıyla etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
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