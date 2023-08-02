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02 Ağustos 2023 Çarşamba 10:08:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2023 Çarşamba 10:08:00

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yeni atanan Emniyet mensuplarını tebrik etti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğünde yeni görevlerine atanan personeli tebrik etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğümüzde atamaları gerçekleşen mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu dönemde, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 52 ilin emniyet müdürü değişti
Etiketler : ali yerlikaya emniyet genel müdürlüğü atama tebrik
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