İçişleri Bakanı Yerlikaya, yeni atanan Emniyet mensuplarını tebrik etti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğünde yeni görevlerine atanan personeli tebrik etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğümüzde atamaları gerçekleşen mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu dönemde, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğümüzde atamaları gerçekleşen mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 2, 2023
Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu dönemde, ülkemizin huzur ve... pic.twitter.com/RVsDFUrq1L
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