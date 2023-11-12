İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sınırdan en ufak bir göç akınını dahi engelleyeceğiz
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sınırdan en ufak bir göç akınını dahi engelleyeceğiz." dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısında "Ağrı Sınır Güvenliği Toplantısı"nın ardından açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Sınırdan en ufak bir göç akınını dahi engelleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, "Sınırda 59 adet elektrooptik kule inşaatı tamamlandı." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
- "Sınırdan en ufak bir göç akınını dahi engelleyeceğiz"
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