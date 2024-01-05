İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit polis Fethi Sekin'i andı
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de 7 yıl önce düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i andı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Adı Fethi Sekin'di. Binlerce kahraman polisimizden biriydi. Üç evlat babasıydı. Bundan tam 7 yıl önce, 5 Ocak günü İzmir Adliyesini kana bulamak isteyen hain teröristlerle kahramanca mücadele ederken şehit oldu. O hainler karanlıklarına gömüldü. Fethi'miz ise milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek. Sonsuza dek... Gururla, minnetle, rahmetle. Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun."
Adı #FethiSekin'di.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 5, 2024
Binlerce kahraman polisimizden biriydi.
Üç evlat babasıydı.
Bundan tam 7 yıl önce, 5 Ocak günü İzmir Adliyesini kana bulamak isteyen hain teröristlerle kahramanca mücadele ederken şehit oldu����
O hainler karanlıklarına gömüldü. Fethi'miz ise milletimizin... pic.twitter.com/H6FfwOBpgY
Yerlikaya'nın paylaşımında ayrıca Fethi Sekin'in fotoğraflarının ve İzmir Adliye Sarayı önünden geçiş yapan polis araçlarının bulunduğu bir video yer aldı.
- Bakan Özhaseki'den fay hattı açıklaması
- Bakan Yerlikaya, şehit polis Fethi Sekin'i andı
- Pazar gününden itibaren soğuk ve yağışlı hava geliyor
- "Hep beraber ülkemizi güçlendirme mücadelemizi zafere ulaştıracağız"
- Bakan Göktaş'tan il müdürlerine "Sahada olun" uyarısı
- Başkentte çeşitli suçlardan aranan 709 kişi yakalandı