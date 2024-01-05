Bakan Yerlikaya, şehit polis Fethi Sekin'i andı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Adı Fethi Sekin'di. Binlerce kahraman polisimizden biriydi. Üç evlat babasıydı. Bundan tam 7 yıl önce, 5 Ocak günü İzmir Adliyesini kana bulamak isteyen hain teröristlerle kahramanca mücadele ederken şehit oldu. O hainler karanlıklarına gömüldü. Fethi'miz ise milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek. Sonsuza dek... Gururla, minnetle, rahmetle. Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun."

Adı #FethiSekin'di.

Binlerce kahraman polisimizden biriydi.

Üç evlat babasıydı.



Bundan tam 7 yıl önce, 5 Ocak günü İzmir Adliyesini kana bulamak isteyen hain teröristlerle kahramanca mücadele ederken şehit oldu����



O hainler karanlıklarına gömüldü. Fethi'miz ise milletimizin... pic.twitter.com/H6FfwOBpgY — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 5, 2024

Yerlikaya'nın paylaşımında ayrıca Fethi Sekin'in fotoğraflarının ve İzmir Adliye Sarayı önünden geçiş yapan polis araçlarının bulunduğu bir video yer aldı.