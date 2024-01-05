Bakan Yerlikaya, şehit polis Fethi Sekin'i andı

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05 Ocak 2024 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:05 Ocak 2024 Cuma 15:30:00

İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit polis Fethi Sekin'i andı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de 7 yıl önce düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i andı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Adı Fethi Sekin'di. Binlerce kahraman polisimizden biriydi. Üç evlat babasıydı. Bundan tam 7 yıl önce, 5 Ocak günü İzmir Adliyesini kana bulamak isteyen hain teröristlerle kahramanca mücadele ederken şehit oldu. O hainler karanlıklarına gömüldü. Fethi'miz ise milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek. Sonsuza dek... Gururla, minnetle, rahmetle. Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun."

Yerlikaya'nın paylaşımında ayrıca Fethi Sekin'in fotoğraflarının ve İzmir Adliye Sarayı önünden geçiş yapan polis araçlarının bulunduğu bir video yer aldı.

Etiketler : ali yerlikaya terör saldırısı izmir şehit fethi sekin
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