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01 Ağustos 2023 Salı 12:24:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2023 Salı 12:24:00

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sakarya ve Hatay'da 39 göçmen kaçakçısı yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sakarya ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, "Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen operasyon kapsamında, Hendek ilçesi TEM Otoyolu üzerinde 1'i yabancı uyruklu 13 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 8'i tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Etiketler : ali yerlikaya sakarya hatay operasyon göçmen kaçakçılığı
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