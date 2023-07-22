İçişleri Bakanı Yerlikaya JASAT'ın haziranda 1732 olayı aydınlattığını bildirdi
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT), haziran ayında 1732 olayın aydınlatıldığı bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, JASAT'ın ülke genelinde 1-30 Haziran arasında 2 bin 508 operasyon düzenlendiğini belirtti.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">JASAT HAZİRAN AYINDA 2️⃣.5️⃣0️⃣8️⃣ OPERASYON DÜZENLEDİ❗️<br><br>Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 1-30 Haziran tarihleri arasında yapılan operasyonlarda<br><br>1️⃣.7️⃣3️⃣2️⃣ olay aydınlatıldı.<br>3️⃣.5️⃣4️⃣8️⃣ şüpheli yakalandı.<br>1️⃣.1️⃣3️⃣0️⃣ şahıs tutuklandı.<br><br>Operasyonları gerçekleştiren... pic.twitter.com/evE3zgTG7P</p>— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 22, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Operasyonlarda 1732 olayın aydınlatıldığını, 3 bin 548 şüphelinin yakalandığını ve 1130 kişinin tutuklandığını aktaran Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren timlerimizi tebrik ediyorum. suç ve suçlularla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.
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