İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, JASAT'ın ülke genelinde 1-30 Haziran arasında 2 bin 508 operasyon düzenlendiğini belirtti.

JASAT HAZİRAN AYINDA 2️⃣.5️⃣0️⃣8️⃣ OPERASYON DÜZENLEDİ❗️



Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 1-30 Haziran tarihleri arasında yapılan operasyonlarda



1️⃣.7️⃣3️⃣2️⃣ olay aydınlatıldı.

3️⃣.5️⃣4️⃣8️⃣ şüpheli yakalandı.

1️⃣.1️⃣3️⃣0️⃣ şahıs tutuklandı.



Operasyonları gerçekleştiren... pic.twitter.com/evE3zgTG7P — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 22, 2023

Operasyonlarda 1732 olayın aydınlatıldığını, 3 bin 548 şüphelinin yakalandığını ve 1130 kişinin tutuklandığını aktaran Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren timlerimizi tebrik ediyorum. suç ve suçlularla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.