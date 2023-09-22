İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, 18 Eylül'de bombalı eylem hazırlığında olan 10 DEAŞ terör örgütünün yakalanmasına ve yapılan aramalara ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

BOMBALI EYLEM HAZIRLIĞINDA BULUNAN DEAŞ ÜYELERİNE YÖNELİK, İZMİR BORNOVA'DA DÜZENLENEN OPERASYONDA 1️⃣0️⃣ ŞÜPHELİ YAKALANDI❗️



MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün eylem ve... pic.twitter.com/7Vq34MX7NH — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 22, 2023

Görüntülerde, dağlık alandaki bir mağarada arama yapılması ve buradan çıkan mühimmat ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin bulunması yer alıyor.

Öte yandan Yerlikaya paylaşımında ele geçirilen malzemelerle ilgili bilgi vererek şunları kaydetti:

"Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Terör ve terörizmle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Eylem yapmaya hazırlanan hainlere göz açtırmayacağız."