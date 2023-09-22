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22 Eylül 2023 Cuma 16:33:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 16:33:00

İçişleri Bakanı Yerlikaya İzmir'deki DEAŞ operasyonuna ilişkin görüntüleri paylaştı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Bornova ilçesinde bombalı eylem hazırlığında olan 10 DEAŞ terör örgütü mensubuna yönelik operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, 18 Eylül'de bombalı eylem hazırlığında olan 10 DEAŞ terör örgütünün yakalanmasına ve yapılan aramalara ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Görüntülerde, dağlık alandaki bir mağarada arama yapılması ve buradan çıkan mühimmat ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin bulunması yer alıyor.

Öte yandan Yerlikaya paylaşımında ele geçirilen malzemelerle ilgili bilgi vererek şunları kaydetti:

"Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Terör ve terörizmle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Eylem yapmaya hazırlanan hainlere göz açtırmayacağız."

Etiketler : ali yerlikaya deaş bambalı eylem izmir
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