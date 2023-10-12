İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör, uyuşturucu, siber, KOM, asayiş, AFAD ve göçmen kaçakçılığı konularında yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, Toplantıda, son 120 günde bin 132'si şehir, 54 bin 598'i kırsal bölgede olmak üzere gerçekleştirilen tüm operasyonlarda 38'i ölü, 4'ü yaralı, 208'i sağ ve 59'u teslim olmak üzere 309 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle

İç güvenlik operasyonlarında kırmızı kategoride 2, turuncu kategoride 6 ve gri kategoride 17 olmak üzere toplam 25 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirildi. Bunlardan 20'si bölücü terör örgütü, 2'si FETÖ, 2'si HTŞ, 1'i MLKP üyesi.

38 ORGANİZE MAFYA TİPİ SUÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

378 operasyonla 2 bin 874 şüpheli gözaltına alındı. 702 şüpheli tutuklanırken 594 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu kapsamda 7'si ulusal, 31'i yerel olmak üzere 38 mafya tipi organize suç çetesi çökertilmiştir.

Türkiye Yüzyılı'nda uyuşturucuyu küresel bir felaket olarak görüyoruz. Temel hedefimiz Türkiye'nin uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasaklı bölge olmasını sağlamaktır. Uyuşturucu suçunu terörle eşdeğer görüyoruz.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de 4 milyon 711 bin 622 bin düzenli göçmenin bulunduğunu belirtti. Bakan Yerlikaya ayrıca vize, vize muafiyeti ve ikamet süresi biten 120 bin 531 yabancı uyruklu kişinin Türkiye'den ayrıldığını açıkladı.

Yakalanacağını anlayan, ikamet süresi biten 120 bin 531 yabancı ülkemizden ayrıldı. Biz sahada düzensiz göçmenle ilgili mücadelemizi arttırdıkça 120 binin üzerindeki sayı ülkelerine geri döndü

Ülkemizdeki düzensiz göçmen sayısı çok hızlı bir şekilde giderek azalacak. Bu kararlı çalışmalarla düzensiz göçmenler artık yeni göç rotası arayışına başladı. Düzensiz göçle mücadelede hiçbir zaman aralık vermemek lazım