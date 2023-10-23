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Bakan Yerlikaya açıkladı! 6 ilde operasyon: Bayğaralar organize suç örgütü çökertildi
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23 Ekim 2023 Pazartesi 08:38:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 08:38:00

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! 6 ilde operasyon: Bayğaralar organize suç örgütü çökertildi

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Adana merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında Bayğaralar organize suç örgütünün çökertildiğini ve 55 şüpheli kişinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya paylaşımında "Adana merkezli 6 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında Bayğaralar organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 55 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : ali yerlikaya kafes operasyonu bayğaralar organize suç örgütü
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