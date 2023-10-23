Bakan Yerlikaya açıkladı! 6 ilde operasyon: Bayğaralar organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı! 6 ilde operasyon: Bayğaralar organize suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Adana merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında Bayğaralar organize suç örgütünün çökertildiğini ve 55 şüpheli kişinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya paylaşımında "Adana merkezli 6 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında Bayğaralar organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 55 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyon devam ediyor." ifadelerini kullandı.
ADANA MERKEZLİ 6️⃣ İLİMİZDE EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN KAFES OPERASYONU KAPSAMINDA BAYĞARALAR ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 23, 2023
OPERASYONLAR SONUCUNDA 5️⃣5️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️
OPERASYON DEVAM EDİYOR❗️
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM)... pic.twitter.com/eXFv25goU0
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