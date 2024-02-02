"41 bin deprem konut ve 5 bin köy evinin kura çekimi yapılacak"

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 41 bin deprem konut ve 5 bin köy evinin kura çekimi yapılacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD'da 6 şubat depremlerinden bu yana yapılan çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Ağır yıkımlara neden olan bu depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hatay'da 41 bin deprem konutunun, 5 bin köy evinin kura çekim ve teslim törenin ilkinin yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla yapılacağını bildirdi.