İçişleri Bakanı Yerlikaya: 41 bin deprem konut ve 5 bin köy evinin kura çekimi yapılacak
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 41 bin deprem konutunun ve 5 bin köy evinin teslim törenin ilkinin yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da yapılacağını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD'da 6 şubat depremlerinden bu yana yapılan çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Ağır yıkımlara neden olan bu depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı" dedi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hatay'da 41 bin deprem konutunun, 5 bin köy evinin kura çekim ve teslim törenin ilkinin yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla yapılacağını bildirdi.
#CANLI İçişleri Bakanı @AliYerlikaya: Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Hatay'dayız. Dünyada başka bir örneğine rastlanmayacak hızda 41 bin deprem konutumuzun ve 5 bin köy evimizin kura çekimi ile anahtar teslim törenlerinin ilkini "Bismillah" diyerek... pic.twitter.com/RWoLZUR8ij— Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) February 2, 2024
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