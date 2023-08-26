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Bakan Yerlikaya: 3 terörist etkisiz hale getirildi
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26 Ağustos 2023 Cumartesi 11:07:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2023 Cumartesi 11:07:00

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Bakan Yerlikaya, Diyarbakır kırsalında, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini ve terör örgütünün sözde sivil yapılanması (YPS) mensubu 1 şahsın sağ olarak yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır kırsalında, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini ve terör örgütünün sözde sivil yapılanması (YPS) mensubu 1 şahsın sağ olarak yakalandığını duyurdu.

Etiketler : ali yerlikaya diyarbakır terörist yps
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