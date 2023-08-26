Bakan Yerlikaya: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Yerlikaya, Diyarbakır kırsalında, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini ve terör örgütünün sözde sivil yapılanması (YPS) mensubu 1 şahsın sağ olarak yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır kırsalında, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini ve terör örgütünün sözde sivil yapılanması (YPS) mensubu 1 şahsın sağ olarak yakalandığını duyurdu.
3️⃣ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 26, 2023
Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve
Jandarma Genel Komutanlığımızın koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında,
EGM İstihbarat Başkanlığımız, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğümüz, Havacılık Dairesi Başkanlığımız ve Diyarbakır İl Jandarma... pic.twitter.com/1xKEA5ne2Z