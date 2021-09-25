"Türkiye'deki terörist sayısı 189'a indi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 4'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Toplantıdaki konuşmasında, depremle ilgili yapılan çalışmalara değinen Bakan Soylu, son bir yıl içerisinde Türkiye genelinde deprem toplanma alanlarını kişi başı 1,17 metre kareden 3,90 metre kareye çıkardıklarını söyledi.

Muhtarlara ve azalara çeşitli eğitim verdiklerini, muhtarları yurt dışı eğitim gezilerine götürdüklerini anlatan Soylu, Bakanlık merkezinde ve büyükşehir belediyelerinde Muhtarlar Daire Başkanlığı, diğer belediyelerde ise Muhtarlar Müdürlüğü kurulduğunu, ayrıca illerde bir vali yardımcısı ile büyükşehir genel sekreterini muhtarların taleplerinden sorumlu tuttuklarını söyledi.

Muhtarların taleplerini daha hızlı yerine getirmek için Muhtar Bilgi Sistemi adıyla dijital altyapı kurduklarını bildiren Soylu, bu sisteme bugüne kadar gelen talep sayısının ise 121 bin 583 olduğunu açıkladı. Bunların 16 bin civarındakinin işleminin sürdüğünü, diğer taleplerin ise tamamlandığını belirten Soylu, gelen taleplerin yüzde 84'ünün olumlu bittiğini duyurdu.

Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi'nden (MAKS) söz eden ve yakında tüm muhtarların bu sisteme dahil olacaklarını bildiren Soylu, şu an için 28 bin 600 muhtarın bu sistemi kullandığını aktardı.

Muhtarlardan gelen talepleri derleyip toplayıp TBMM'ye ilettiklerini belirten Soylu, bu konuda belli bir aşamaya gelindiğini ve parti gruplarıyla da paylaşılarak derli toplu çok detaylı bir çalışmanın çıkarılacağını söyledi.

MUHTAR SEÇİMLERİ

İllerde güvenlik toplantıları yaptıklarını anımsatan Süleyman Soylu, bu toplantının ardından sadece muhtarları dinleyecekleri toplantılar da gerçekleştireceklerini bildirdi. Muhtarlık seçimlerine de değinen Soylu, "Benim arzum tabii ki ne kadar gerçekleşir bilmiyorum ama ben de muhtarlarımızın birleşik oy pusulalarıyla seçime girmesini isteyenlerdenim ve bu konunun doğru olduğunu düşünenlerdenim." dedi.

Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Her muhtar seçiminden sonra 150-200 muhtar seçimi yapıyoruz, neden? Çünkü, birtakım yasal zorunluluklardan dolayı. Muhtarlık seçimlerinde belli bir dönem önce başvuru olsa, seçim sonrası gerçekleştirilecek iş seçim öncesi gerçekleştirilmiş olsa böylece tekrar bazı yerlerde muhtar seçime gitmeye gerek kalmaz. Birtakım teknik zorlukları olduğu konusunda değerlendirmeler yapıldı ama ben YSK nezdinde bunun aşılabileceğini düşünenlerdenim çünkü teknoloji çok gelişti. Çok nahoş hadiseler de oluşuyor. Seçimin sıhhatini tehlikeye düşürecek adımlar atılıyor. İnşallah bunları derli toplu bir şekilde ortaya koyacak bir dönemin sağlayıcısı oluruz. En önemli görevlerden bir tanesi de sizlere düşüyor. Bunları beraber gerçekleştirmeliyiz."

Dar bir yönetim vizyonuyla sınırlı olmadıklarını anlatan Soylu, çok kapsamlı bir yönetimi ortaya koyduklarını söyledi.

Soylu, "21'inci yüzyıla bu kadar derin bir değişim imzası atmış, böyle bir ülkeyi, arkasında böyle köklü bir milleti olan böylesine büyük bir devlet geleneği olan bir ülkeyi, gündelik manipülasyonlarla değerlendirirsek, ülke gündemini ithal ajansların çalışmalarıyla belirlersek, demokrasi kazanımlarımızı, cumhuriyet kazanımlarımızı bir kenara bırakıp sadece oy hesabı tutuyor diye siyahla beyazı bir araya getirirsek, özellikle ülkemizin geleceğini siyasi mühendisliklere teslim edersek bu ülkeye ve bu millete haksızlık etmiş oluruz." dedi.

"BU YIL TOPLAM 19 ÇOCUĞUMUZ HAKKARİ'DE TIP FAKÜLTESİNİ KAZANDI"

Geçen hafta Hakkari'de olduğunu anımsatan Bakan Soylu, genç bir kızın yanına gelip tıp fakültesini kazandığını söylediğini aktardı. Süleyman Soylu, "Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Eğer biz bu çocuklara el açmazsak, elin adamları acımasız oluyorlar. Oraları terör bataklığına döndürmek isteyenler o çocukların ideallerini, arzularını, hedeflerini ellerinden almaya çalışmışlardı. Bu yıl toplam 19 çocuğumuz Hakkari'de tıp fakültesini kazandı. Bu ülkemizin huzuruyla sağlanan bir meseledir. Ülkemizin birliği ve beraberliği ile sağlanan bir meseledir." diye konuştu.

Bu yılın ortasına kadar Ağrı Dağı'na çıkılmadığını şimdi ise orada yüzlerce kişinin dağcılık faaliyetinde bulunduğunu bildiren Bakan Soylu, güvenlik ve huzurun elden kaçmaması gerektiğinin altını çizdi. Bu durumun bir tanım spekülasyonların aleti haline getirilmemesini isteyen Soylu, "Tunceli Kutu Deresi ile Ali Boğazı'nda 2 bin kişi, PKK teröristi kamp yapıyor, eğitim yapıyor halaylar çekiyordu. Bugün Türkiye'deki terörist sayısı 189'a indi, toplam terörist sayısı, ülkemin içinde." açıklamasını yaptı.

"BİZE MEYDAN OKUYAMIYORLAR"

"Sınırlarımızın ötesinde bize meydan okuyanlar bugün oradan meydan okuyamıyorlar. Avaşin Basyan'dan, Hakurk'tan bütün bu tablonun tamamında bize meydan okuyamıyorlar." diyen Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Evlatlarımız kahramanlarımız, bir büyük mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyorlar. Şunu ifade etmek istiyorum, Türkiye eski Türkiye değil, vurunca hemen yıkılabilecek bir Türkiye değil. Birçok şey gördük, sizler de gördünüz. Darbeler, ekonomik krizler, yüzde 8 binlik gecelik faizler gördük. Amerika'dan Avrupa'dan parmak sallanan günler gördük. Bir günde 50-60 şehidimizin ay yıldızlı bayraklara sarılı naaşlarının defnedildiği günler gördük. Gelecek nesillere bu yaşadıklarımızı bırakmayalım. Güçlü bir Türkiye bırakalım. Çünkü, onlar bizim yaşadıklarımızı görmedikleri için belki bizim kadar dayanıklı olmayabilirler. 15 Temmuz'u, 17-25 Aralık'ı, 28 Şubat'ı gördük. Bunlar bu ülkenin üzerine oynanan oyunlardır. Hep birlikte yarına güçlü bir Türkiye'yi ortaya koyacak bir anlayışı hep beraber gerçekleştirelim. Biz bugün terör örgütlerine adım attırmıyoruz, adım da attırmayacağız. Bunu söylediğimiz zaman bizle dalga geçiyorlardı. Tekrar söylüyorum, bu ülkede PKK'nın adını kimse anmayacak. Bu kadar basit. Hiç kimse. Bunu hep birlikte sağlayacağız. Çocuklarımız güçlü ve büyük bir Türkiye'de olacak."

İdlib'e en az 4-5 kez gittiğini anlatan Soylu, "Yemen, Suriye, kimin coğrafyasıdır?" diye sordu. Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz 100 yıl önce aynı milletin evlatlarıydık. 200 yıl önce birçok coğrafyayla aynı milletin evlatlarıydık. Beraberdik, az buçuk zengin olduk, az buçuk ayaklarımızın üzerinde duruyoruz diye biz Batı gibi mi yapmalıyız? Sırtımızı mı dönmeliyiz komşularımıza, hısımlarımıza? Siz de ben de biliyoruz ki unutursak bizi de bir gün unuturlar. Onun için biz Batı'ya benzemeyelim. Onların değerleriyle yoğrulmayalım, maddeci olmayalım. Bugün ülkemize nasıl huzur ve güveni, barışı ve istikrarı getirmişsek Allah bu millete o şerefi de nasip edecek, Orta Doğu'ya da Kafkaslara da etrafımızdaki coğrafyaya da huzuru da barışı da güveni de kardeşliği de bu büyük millet ve asil millet getirecektir. Buna olan inancımız tam. Onun için hep birlikte işe sıkı sıkı sarılalım. Herkes bir taraftan tutsun."

"BİZ EMRİNİZE AMADEYİZ"

Bu ülkenin 2 yıldır afet gündemiyle uğraştığını ve buna ilave kaynak aktardığını belirten Soylu, "Arkamızda bir eksik bırakmayalım." diye gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Bakan Soylu, sadece Bozkurt'ta 700'ün üzerinde bodrum ve birinci kat duvarları yıktıklarını, içerisinden 10 binlerce kamyon malzemeyi bir ay içinde taşıdıklarını söyledi. 30 bin kamyonun üzerinde çamur taşındığını söyleyen Soylu, "Binin üzerinde helikopter malzeme taşıdı." dedi.

Herkesin fani olduğunu ve bir gün öleceğini dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Ama, benim ülkem büyük ülke. Benim milletim de büyük millet. Gücümüz, kuvvetimiz hakikaten çok. Kim bunun dışında başka bir şey söylüyorsa kötü bir şey söylemem, 'Ülkesini tanımıyordur.' der geçerim. Yapılacak çok iş var bu memlekette, hep birlikte gerçekleştireceğiz. Biz emrinize amadeyiz. Bizim sizin nezdinizde çözemeyeceğimiz mesele çok azdır. Kendinizi hiçbir daim yalnız hissetmeyin."