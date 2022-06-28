28 Haziran 2022 Salı 10:32:00 - Güncelleme:28 Haziran 2022 Salı 10:32:00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel afetinin yaşandığı Bartın'da incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel afetinin yaşandığı Bartın'da incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel afetinin yaşandığı Bartın'da incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor
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