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12 Haziran 2019 00:42 | Çarşamba

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'u şu gezi ruhuna teslim etmeyin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hile, yolsuzluk ve çarpma, çırpma o zarf sandıktan çıkıp masanın üzerine geldikten ve onlar orada teker teker tasnif edildikten sonra başladı. (Ekrem İmamoğlu) 'Özür dile diye çağrıda bulunuyoruz, özür dilemiyor. Hala bir yalan makinası gibi devam ediyor. Senin oraya girmen hakkın mıydı?" açıklamasında bulundu...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hile, yolsuzluk ve çarpma, çırpma o zarf sandıktan çıkıp masanın üzerine geldikten ve onlar orada teker teker tasnif edildikten sonra başladı." dedi.

Tophane Gönül Bağı Vakfında basına kapalı gerçekleştirilen programın ardından Tophane Tayfunspor Kulübünü ziyaret eden Soylu, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın yüzde 52 oy aldığını kaydetti.

Soylu, "Bizim zarfın içindeki dört pusulanın masumiyetine hiçbir itirazımız yok. Onlar masum, biz attık onları o zarfın içerisine. Hile, yolsuzluk ve çarpma, çırpma o zarf sandıktan çıkıp masanın üzerine geldikten ve onlar orada teker teker tasnif edildikten sonra başladı." dedi.

Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O zaman biz Amerika ile niye mücadele ediyoruz? Niçin S-400 diye direniyoruz? Biz niçin FETÖ Amerika'da diye FETÖ ile mücadele edip, esas sahibiyle mücadele ediyoruz? PYD'ye yardım yapan Amerika ile niye mücadele ediyoruz? Terör örgütleriyle niye mücadele ediyoruz? O zaman boynumuzu eğelim, Tayyip Erdoğan otursun bir koltuğa durabildiği kadar durur, aynen eskiden olduğu gibi, koltuğun altını çektiği zaman gitsin başka birisi gelsin. Niye sesimizi çıkartmayacağız? O zaman millet bize demez mi 'Bizim oyumuzun hakkını kullanamıyorsunuz, hakkını savunamıyorsunuz.' Birkaç tane sanatçı çıktı da sosyal medyadan bize laf söyledi diye boynumuzu eğeceğiz? Amerika not ettiyse etti, biz de onun 15 Temmuz'unu not ettik. 'Acaba İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i kazandığımız andan itibaren Türkiye'nin istikrarını altüst edebilir miyiz?' diye bir anlayış içerisindeler. Havalimanında yaptığı hadiseyi gördük. 'Özür dile' diye çağrıda bulunuyoruz, özür dilemiyor. Hala bir yalan makinası gibi devam ediyor. Senin oraya girmen hakkın mıydı? Sana nezaketen diyorlar ki 'bu listede yoksun.' Ne çabuk musakkayla antrikot işinden döndün de Koç'un uçaklarıyla Türkiye'yi geziyorsun? Hani siz sosyal demokrattınız? Ne oldu birden havalara girdiniz? Ne oldu birden bire öz güven patlaması yaşadınız?"

Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nun milleten, Ordu Valisi ve ailesinden, Ordulu vatandaşlardan özür dilemesi gerektiğini ifade ederek, "Bunu yapmadığı sürece milletimize havale ederiz bu kadar açık ve net. Milletimiz gereğini yerine getirir." ifadelerini kullandı.

Soylu, konuşmasında terör ve uyuşturucuyla mücadeleye de değinerek, sözlerini, "Yüzde 70 İstanbul'daki uyuşturucu meselesinin bittiğini herkes söyler, benim rakamlarım da öyle. Bilesiniz geri kalanını da toprağın yedi kat dibine gömmek bizim boynumuzun borcu. Bu mücadelelerimiz kararlılıkla, güvenlik kuvvetlerimizle, arkadaşlarımızla, istihbaratımızla, polisimizle, jandarmamızla aynı şekilde devam edecek. Bize güç ve kuvvet verin. Türkiye'nin istikrarının ortadan kaldırmaya çalışanlara müsaade etmeyin, İstanbul'u şu gezi ruhuna teslim etmeyin." diye tamamladı.

Daha sonra Soylu, vatandaşlarla birlikte bir süre, Türkiye ile İzlanda arasındaki 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu dördüncü maçını izledi.

(AA)

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