"Kürtler HDP'den nefret ediyor"

TBMM İçişleri Bakanlığı 2022 bütçe görüşmelerinde CHP'lilerin çıkardığı tartışma sonrası HDP'liler de ellerindeki dövizler ve sözlü saldırılarıyla tansiyonu yükseltti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise gerginliği tırmandırdı.

SOYLU, ÖZEL'E DAVA AÇACAK

CHP'li Özel'in, Bakan Soylu'ya yönelik, "Şizoid bir sanrıya kapılmış klinik bir vakayla karşı karşıyayız. 'Kahraman Mehmetçiği kahraman polisi ayakta alkışlar mısınız' deyip kendi ayakta alkışlanıyormuş çakallığını yapanlara alet olmayın!" sözleri tansiyonu yükseltti. Çıkan arbede sonrası Soylu "Şahsıma hakaret eden Özgür Özel'i mahkemeye vereceğim" dedi. Soylu akşam yaptığı konuşmada ise Meclis'teki 'Kürdistan' tartışmasına değindi. Soylu, "Bu ülkede Kürt düşmanlığı yok, bu ülkede PKK düşmanlığı var. Biz devlet olarak suçluların peşindeyiz. Suçluların yalanlarını ve dedikodularını TBMM'ye getirip devlete iftira ettiniz" dedi. Konuşması sırasında HDP sıralarına dönen Soylu "Kürtler sizden nefret ediyor" diyerek bağırdı.

'108 KİŞİYİ AÇIKLA'

Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "AK Parti içinde 108 ByLock'çu var, 6 bakan var" şeklindeki sözlerini hatırlatarak kürsüden meydan okudu: "Bu iftiradan sonra yok oldu. 108 ByLock'çu milletvekilini açıklamayan namerttir. İşiniz gücünüz iftira."

İBB'DE 557 TERÖRİST

Bakan Soylu, İBB'deki işe alımlarla ilgili şu bilgileri paylaştı: "İBB'ye 33 bin personel alındı. 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi. 12 bini incelendi. 557 kişinin terör kaydı olduğu belirlendi. İncelenen 12 bin kişiden 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP kaydı var."