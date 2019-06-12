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12 Haziran 2019 20:41 | Çarşamba

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Göçmen konusu 6 ay içinde çözülecek

İstanbul Üsküdar'da muhtarlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, düzensiz göç konusunda yeni uyum programları ile topluma entegrenin sağlanacağını ve 6 ay içerisinde bu meseleyi çözeceklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Validebağ Öğretmen evinde Üsküdar'daki muhtarlarla bir araya geldi. Konuşmasına, 31 Mart seçimlerindeki başarıları dolayısıyla muhtarları tebrik ederek başlayan Soylu, bu toplantının İstanbul'da muhtarlarla yaptığı 22. çalışma toplantısı olduğunu söyledi.

Muhtarlık bilgi sistemi kapsamında yaptıkları belgelerde yalınlaşma projesi ile 90 milyon liralık bir tasarrufun sağlandığını aktaran Soylu, muhtarlıkların yeni ikametgah sistemi ile mahallelerde yaşayanlara daha hakim olacağını ve fakirlik kağıdının alımının da muhtarlık bilgi sistemi üzerinden sağlanabileceğini anlattı.

Soylu, yeni istihdam edilen bekçilerle İstanbul'da günlük hırsızlık olayı sayısının 78'den 39'a düştüğünü ve dünyanın en güvenli üç metropolünden birinin İstanbul olduğunu vurguladı.

İstanbul'da ağustos ayında yeni polis alımının olacağını ve karakollarda güven masaları kurularak buralarda kadın polislerin görev alacağını ifade eden Soylu, son alımlarla beraber yıl sonunda İstanbul'da 55 bin polis sayısına ulaşılacağını, bunun şehir için bir rekor olacağını söyledi.

"TÜRKİYE'DE 3.6 MİLYON SURİYELİ VAR"

Türkiye'de 3.6 milyon Suriyelinin bulunduğunu belirten Soylu, Ramazan Bayramı'nda 85 bin kişinin güvenli bölgelere ziyaret için gittiğini ancak Suriye'de güvenli bölgelerin çok az olduğunu, bu bölgelerin dışında ölümün kol gezdiğini belirtti.

Göçmenler konusunda öncelikli olarak geri dönüşü ve kamu düzenini temin etmeyi hedeflediklerini dile getiren Soylu, düzensiz göç konusunda yeni uyum programları ile topluma entegrenin sağlanacağını, altı ay içerisinde bu meseleyi çözeceklerini aktardı.

"BÜGÜNE KADAR 330 BİN 991 KİŞİ GERİ DÖNDÜ"

Soylu, "Bir yandan kaçak göçmen ve düzensiz göçmenle ilgili adımlarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul'da 2018'de yakalanan ve deport edilen kaçak göçmen sayısı 4 bin 500 kişiydi, bu yılın daha yarısına gelmeden şu anda 10 bin rakamına ulaştık. Tüm Türkiye'ye bu yıl, bu haftaki son güncel rakamla 43 bin 856 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 21 bin 494'ü geri gönderilmiştir. Suriyelilerden de Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde sağlanan huzur sayesinde bugüne kadar 330 bin 991 kişi geri dönmüştür" diye konuştu.

(DHA)

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