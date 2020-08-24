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24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:14:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:29:00

Bakan Soylu'dan Giresun'daki son durumla ilgili açıklama

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 7 olduğunu açıkladı. Soylu, Giresun'daki selde kaybolan 2'si jandarma personeli 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki selde kaybolan 2'si jandarma personeli 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 7 olduğunu açıkladı.

Selin vurduğu bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Soylu, şu açıklamada bulundu:

Kendi gözümüzle de acı tecrübe ama tecrübe tabi... Hem meselenin nasıl olduğunu, nereden kaynaklandığını, bundan sonra atılacak adımlarda neye dikkat etmemiz lazım geldiğine de dikkat ediyoruz.

Esnafları, evleri tek tek ziyaret ediyoruz. Her afetin kendine göre karakteri ve niteliği var. Her birini şablon gibi yönetmek doğru değil. Çünkü farklı farklı afetler, onları dinlemek ve vatandaşların taleplerini almak lazım. İlk kez bizim çizmeye ihtiyacımız var dediler, mesela başka afetlerde olmaz. Yaraları da nasıl saracağımıza yönelik bir yol haritası da o dinlemelerden alıyoruz.

Dün gece itibariyle hep beraber bir araya geldik. Ve tüm kurumlarla, herkes kendi adına neler yaptığını yapabileceğini ortaya koydu. Herkes bir an önce toparlanması hususunda, herkes elinden geldiğini ortaya koymaya çalışıyor. Belediyelerimiz burada, birçok belediyemiz sağ olsun hem iş makineleriyle hem gıda destekleriyle buradalar.

Bizim iki türlü hasar tespitimiz vardır. Mesela bu bina, bu hasar tespitidir. Bir de zarar ziyan tespiti; esnafa yönelik. Onları da maliye, defterdarlık... Esnafımız ne kadar zararla karşılaşmış, evlerimizde ne kadar hasar var iki tespit de yürüyor.

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