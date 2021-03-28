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28 Mart 2021 Pazar 18:55:00 - Güncelleme:28 Mart 2021 Pazar 19:01:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: PKK/YPG'ye, Azez'de büyük darbe!

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak; 2 TOW füzesi, 24 kalaşnikof, 1 keskin nişancı tüfeği, 2 doçka silah namlusu, 200 adet tetikleme kapsülünün ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, PKK/YPG'ye, Azez'de Büyük Darbe! Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak; 2 TOW Füzesi, 24 Kalaşnikof P. Tf., 1 Keskin Nişancı Tüfeği, 2 Doçka silah namlusu, 200 adet tetikleme kapsülü ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Emniyet İstihbarat, TEM birimleri ve Suriye Görev Gücü'nü tebrik etti.

Etiketler : içişleri bakanı süleyman soylu pkkypg azez
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