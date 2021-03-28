İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: PKK/YPG'ye, Azez'de büyük darbe!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak; 2 TOW füzesi, 24 kalaşnikof, 1 keskin nişancı tüfeği, 2 doçka silah namlusu, 200 adet tetikleme kapsülünün ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, PKK/YPG'ye, Azez'de Büyük Darbe! Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak; 2 TOW Füzesi, 24 Kalaşnikof P. Tf., 1 Keskin Nişancı Tüfeği, 2 Doçka silah namlusu, 200 adet tetikleme kapsülü ele geçirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, Emniyet İstihbarat, TEM birimleri ve Suriye Görev Gücü'nü tebrik etti.
PKK/YPG'ye, Azez'de Büyük Darbe!— Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) March 28, 2021
Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak;
2 TOW Füzesi,
24 Kalaşnikof P. Tf.
1 Keskin Nişancı Tüfeği,
2 Doçka silah namlusu,
200 adet tetikleme kapsülü ele geçirildi.
Emniyet İstihbarat, TEM birimlerimiz ve Suriye Görev Gücü ������ pic.twitter.com/ANOir41S7M