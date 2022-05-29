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Evlat nöbetinin 1000. günü! Başkan Erdoğan annelere seslendi

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Terör örgütüne başkaldıran annelerin evlat nöbetinde bugün 1000. güne girildi. Eylemi başlatarak korku duvarını yıkan anne Hacire Akar yaptığı açıklamada, "Kararlılığımı görünce oğlumu getirdiler. Anne yüreği karşısında kimse duramaz" ifadelerine yer verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan evlat nöbetindeki annelere seslendi. Başkan Erdoğan, "Terör örgütü meydanın boş olmadığını gördü." ifadelerini kullandı.

EVLAT NÖBETİNİN 100. GÜNÜ

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'ya karşı başlatılan eylemle tarihe adlarını yazdıran annelerin evlat mücadelesi 1000'inci gününe girdi. Annelerin HDP il binası önünde kararlılıkla sürdürdüğü evlat nöbetinin başlamasını sağlayan süreç, ilk olarak Hacire Akar'ın, düğün hazırlığı yapan oğlu Mehmet Akar'ın dağa kaçırıldığını belirterek HDP İl Başkanlığı'nın kapısına dayanmasıyla başladı.

Bir oğlu dağda ölen Hacire anne, 22 Ağustos 2019'da "Oğlumu bunlar kaçırdı" deyip oturma eylemine başladı. HDP'nin önünden evladını alana kadar ayrılmayan Akar, kararlı mücadelesiyle iki gün sonra 24 Ağustos'ta evladını PKK'nın elinden kurtardı.

KORKU DUVARINI YIKTI

Hacire annenin zaferi, terör örgütünün halkın üzerine ördüğü korku duvarlarını da yıkıp geçti. Hacire annenin direnişi, evlatları PKK tarafından kaçırılan annelere de örnek oldu. "Diyarbakır'da genç bırakmadınız.

Ya cezaevinde ya da toprağın altındalar. Başlarım sizin Kürdistan davanıza!" diyen anneler, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde evlat nöbetini başlattı. Üç kişinin katılımıyla başlayan evlat nöbeti kısa sürede çığ gibi büyüdü.

Dün iki ailenin daha katılımıyla birlikte şu anda 301 ailenin sürdürdüğü dev bir eyleme dönüştü. HDP ve CHP'nin görmezden geldiği Diyarbakır annelerine, başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan olmak üzere toplumun her kesiminden destek yağdı.

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