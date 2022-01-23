Bakan Soylu, dağdaki silahlı terörist sayısını açıkladı

23 Ocak 2022 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:23 Ocak 2022 Pazar 15:32:00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dağdaki terörist sayısını açıkladı!
Kaynak: İHA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Dağdaki silahlı eleman sayısı 150'nin altına geldi. Eylem sayısı 2014'de 2 bin 814'tü, 2021 yılı sonu itibariyle 141'e düştü. Bunun çoğunluğu da sınır ötesinden taciz atışı şeklindedir' dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dağdaki silahlı eleman sayısı 150'nin altına geldi. Eylem sayısı 2014'de 2 bin 814'tü, 2021 yılı sonu itibariyle 141'e düştü. Bunun çoğunluğu da sınır ötesinden taciz atışı şeklindedir" dedi.