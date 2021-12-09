"İBB'ye alınan personellerden 577'sinin terör kaydı var"

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09 Aralık 2021 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:09 Aralık 2021 Perşembe 16:30:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP'nin İBB'deki terör yapılanmasını gözler önüne serdi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'la ilgili yolsuzluk dosyalarına ilişkin, "İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı, 455'inin PKK ve KCK kaydı var, 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP kaydı var, 2'sini MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP yönetimindeki İBB'ye alınan personelle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Süleyman Soylu, "İBB'ye 33 bin personel alındı. 14 bin bilgisi bize intikal ettirildi. 12 bin kişi incelendi. 577 kişinin terör örgütünden kaydı olduğu belirlendi." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletvekillerinin sorularını cevapladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne alınan personelle ilgili olarak Soylu, "İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı, 455'inin PKK ve KCK kaydı var, 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP kaydı var, 2'sini MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim" şeklinde konuştu.

Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP İBB Süleyman Soylu
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