İçişleri Bakanı Soylu 24 TV'de

Esra Elönü'yle Arafta Sorular programının bu haftaki konuğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Genç kuşağın yakından takip ettiği Yazar Esra Elönü'nün her pazar samimi sohbetiyle ekranlara geliyor.

Hayata, insana, gündem ve siyasete dair her şeyin konuşulduğu, akıllara takılan, cevabı bulunamayan soruların sorulduğu Arafta Sorular'da, Esra Elönü bu hafta Bakan Soylu'yu ağırlıyor.

Bakan Soylu'nun programdaki açıklamalarından satırbaşları...

"Bir ailenin bir milletin bir medeniyetin parçasıysanız derdiniz vardır. Tam da sizi arafta bırakmak isteyenlere karşı bir derdiniz vardır"

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bizim çok dertlerimiz var. Bu dertlerimizin bize yaptırdıkları var, bu dertlerin sineye çektirdikleri var. Bu dertlerimizi bazen üç beş adım ileri attırdıkları var bazen de geri adım attırdıkları..."



"600 yıl cihanda adaletle hakkaniyetle hüküm sürmüş bir milletiz. Hakkaniyeti tekrar yaymak istiyoruz dertliyiz. Birileri bizi gücüyle bastırmaya çalışıyor, tahammül edemiyoruz, dertliyiz."

"Benim tecrübeyi elde ettiğim en büyük süreçler yenilgi süreçleridir. Galibiyetlerin getirdiği tecrübeler yoktur. Zaferler sarhoşlaştırır. Allah korusun."

"Memleketin bütünlüğü ile ilgili, memleketin birliği ile ilgili meselelerde oynanan oyunları, planları, yapılan kumpasları affetmem."

"Önemli olan yanınızdakilerle kavilleşmenizdir. Dün olup da bugün olmayan çok azdır. Türkiye siyaseti çok sert köşelerden geçiyor. İddiası olduğu için geçiyor."

"Türkiye'de iktidar problemi olmuyor, Türkiye'de muhalefet problemi oluyor. Önerici bir muhalefet yok. Rekabete sürükleyen bir muhalefet yok. Kavgacı bir muhalefet var. Maalesef karakteri öyle oluşmuş."

"Siz Amerika'nın PKK'ya silah verdiğini görmezden gelemezsiniz. Siz terör örgütü PKK'yı, DHKP-C'yi, DEAŞ'ı, FETÖ'yü görmezden geldiğiniz zaman onlar için iyi olur, siz o zaman millet için kötü olursunuz."

"Biz bu fırsatı bir daha yakalayamayız. Hangi fırsatı? Bir daha bu ülkenin başına Tayyip Erdoğan gelmez. Bir daha Avrupa'yı, Amerika'yı, böyle yakalayamayız, bir daha kendi durumumuzu böyle yakalayamayız."

"Biz, çok zengin bir medeniyetin evlatlarıyız. Bunun farkında olmamızı istemiyorlar. Bu zenginliğin, en temel dayanağı da birlikte yaşamak, birlikte var olma mücadelesi ortaya koymak."

"8-9 yaşındaki çocukları dağa götürdüler. 8-9 yaşındaki bir çocuğun Murat Karayılan ile ne ortak noktası olabilir? Bana bunu biri izah etsin. Tek ortak nokta var; emperyalizmin dayatması, Batı'nın dayatması."

"Türkiye'nin içerisinde 170 terörist var. Gelseler, teslim olsalar, burada inanın bambaşka bir tablo ortaya çıkar. Biz terörle mücadeleyi şunun için yapıyoruz: Çocuklarımızın aklını bir daha kimse çelmesin."

"Biz doğrusunu yapalım, biz iyisini yapalım, biz doğru imkanlar oluşturalım. Türkiye'nin 81 vilayetinde üniversite var. Öyle güzel spor salonları, öyle güzel kütüphaneler var ki..."

"(Muhalefet) Bizden nefret ediyorlar, bizi yok etmek istiyorlar. Gariptir; PKK da bizi yok etmek istiyor, FETÖ de bizi yok etmek istiyor. Bu yok edicilik bulaşıcı bir hal almış."