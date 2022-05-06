Bakan Soylu'ya destek ziyaretleri

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06 Mayıs 2022 Cuma 23:00:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2022 Cuma 23:00:00

İçişleri Bakanı Soylu'ya ziyaretler

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Türkiye'nin huzur ve güvenliği için başarılı çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.

Oktay, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından "#SeninleyizSoylu" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için başarılı çalışmalar gerçekleştiren İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettik." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bozdağ'dan ziyaret

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Soylu'yu makamında ziyaret ettiğini belirterek, Soylu'ya ev sahipliği ve misafirperverliği için teşekkür etti.

Bakan Bozdağ, paylaşımında "Türk milletinin evlatları arasında ırkçılık, kin, nefret ve düşmanlık tohumları ekmek ve halkın bir kesimini diğerine karşı kışkırtmak, hamakat veya akıl fukaralığı ya da gaflet değilse ihanettir." ifadesine yer verdi.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Dinimizin, kültürümüzün, medeniyetimizin ve tarihimizin reddettiği ve ecdadımıza asla bulaşmamış ve bulaştırılamamış ırkçılık hastalığını hiç kimse aziz Türk milletinin evlatlarına bulaştırmayı başaramayacaktır. Türk milletinin birlik ve beraberliği, insanlarımız arasındaki kardeşlik hukuku; hem milletimizi hem de devletimizi güçlü kılan bitmez tükenmez hazinemizdir. Bu hazineyi korumak için her türlü tedbiri almak devletimizin asli görevidir. Hiç kimse bu hazinemize dokunamayacaktır."

Soylu'dan teşekkür

İçişleri Bakanı Soylu da ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Soylu, "Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ Beyefendi'ye, Bakanlığımıza ziyareti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millete hizmet yolunda yol arkadaşlığı için şükranlarımı sunuyorum." paylaşımını yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan ziyaret

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizi yasa boğan her afette gece gündüz birlikte çalıştığımız, her acıda milletimize birlikte omuz verdiğimiz, vatanımızın huzuru için terör ve ihanet odaklarıyla mücadele eden İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu ziyaret ettik."

İçişleri Bakanı Soylu da ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum Beyefendi'ye Bakanlığımıza ziyareti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millete hizmet yolunda yol arkadaşlığı için şükranlarımı sunuyorum." paylaşımında bulundu.

Etiketler : süleyman soylu bekir bozdağ nureddin nebati murat kurum
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