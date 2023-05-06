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06 Mayıs 2023 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 18:00:00

İçişleri Bakanı Soylu'dan yeşil pasaport açıklaması

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Soylu, yeşil pasaportun vatandaşın uluslararası dolaşımı için tanınan bir hak olduğuna işaret ederek, "Kimlerin bu pasaportu alacağı mevzuatımızda bellidir, geri alınması veya iptal edilmesi söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sosyal medyanın yalan makinaları yine devrede. Yeşil pasaport, vatandaşımızın uluslararası dolaşımı için tanınan bir haktır. Kimlerin bu pasaportu alacağı mevzuatımızda bellidir, geri alınması veya iptal edilmesi söz konusu değildir. Belirlenen şartlar, sınırlamalar ve sayıların aşılması halinde yaşanabilecek durumu anlattım. Ancak bay bay Kemal'in yalancı medyası her zaman olduğu gibi."

Etiketler : süleyman soylu yeşil pasaport vatandaş
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