İçişleri Bakanı Soylu'dan yeşil pasaport açıklaması
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu, yeşil pasaportun vatandaşın uluslararası dolaşımı için tanınan bir hak olduğuna işaret ederek, "Kimlerin bu pasaportu alacağı mevzuatımızda bellidir, geri alınması veya iptal edilmesi söz konusu değildir." ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Sosyal medyanın yalan makinaları yine devrede. Yeşil pasaport, vatandaşımızın uluslararası dolaşımı için tanınan bir haktır. Kimlerin bu pasaportu alacağı mevzuatımızda bellidir, geri alınması veya iptal edilmesi söz konusu değildir. Belirlenen şartlar, sınırlamalar ve sayıların aşılması halinde yaşanabilecek durumu anlattım. Ancak bay bay Kemal'in yalancı medyası her zaman olduğu gibi."
Sosyal medyanın yalan makinaları yine devrede— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 6, 2023
Yeşil pasaport, vatandaşımızın uluslararası dolaşımı için tanınan bir haktır.
Kimlerin bu pasaportu alacağı mevzuatımızda bellidir, geri alınması veya iptal edilmesi söz konusu değildir.
Belirlenen şartlar, sınırlamalar ve sayıların...
- MSB: 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu
- Yurt dışında 1 milyon 404 bin seçmen oy kullandı
- Başkan Erdoğan: Bay bay Kemal'in PKK'lı dostları varsa bizim de milletimiz var!
- Bakan Çavuşoğlu: Büyükelçimiz, koruma arkadaşlar, özel kuvvetlerimiz dahil hiçbirisinde bir yaralanma yok
- Vatandaşlık maaşı için detaylar netleşiyor: Bakan Yanık koşulları paylaştı
- Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı yarın açılıyor