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13 Ekim 2021 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:13 Ekim 2021 Çarşamba 12:30:00

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'siyasi cinayet' iddialarına açıklama: Böyle bir istihbarat yok

Kaynak: AA

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan 'siyasi cinayetler işlenebileceği' iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'İçişleri Bakanıyım sordum; böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı, yok. Bu bir FETÖ taktiğidir' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'siyasi cinayet' iddialarına tepki gösterdi.

Başsavcılık, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar verdi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülecek soruşturmaya ilgili bir başsavcı vekilinin görevlendirildiği öğrenildi.

BAKAN SOYLU: BÖYLE BİR SİYASİ CİNAYET İSTİHBARATI YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iddialarla ilgili olarak "İçişleri Bakanıyım sordum; böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı, yok. Bu bir FETÖ taktiğidir" dedi.

Bakan Soylu, tartışmalarla ilgili şunları söyledi:

'Devlet ciddi insanların iştigal ettiği bir alandır. Bu ülke size ana muhalefet liderliği vermiş. Bu insanlara acıyorum. Aynı işler daha önce ben dinleniyorum diye gündem olmuştu. Hani dinleniyordun, devleti töhmet altında bırakıyorsun. Lafı sadece ortaya bırakıp akılları bulandırmaya çalışıyorsun. Faili cinayetler defterinin kapatıldığı bir dönemdeyiz. FETÖ taktiklerinden vazgeçmeli ve hayır bizde belge yok şunun bunun sözlerini aktardım demek son derece yanlış bir davranıştır. Siyasi hırsınızla bu ülkeye yazık etmeyin.'

Etiketler : Süleyman Soylu Bakan Soylu İçişleri Bakanı
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