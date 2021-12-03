Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

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03 Aralık 2021 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:03 Aralık 2021 Cuma 16:00:00

İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e girişimine sert açıklama: Örgütlere özenip mekan basamazsın!

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e yönelik baskınına sert tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine randevu verilmemesine rağmen adeta baskın yapar gibi TÜİK'e gitmesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan sert tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "TÜİK'ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" ifadesine yer verdi.

RANDEVUSUZ GİTTİ

Enflasyon verisi açıklandıktan hemen sonrası TÜİK'ten 1 saat sonrasına randevu isteyen Kılıçdaroğlu, emrivaki talebi kabul edilmeyince randevusuz olarak adeta baskın yapar gibi gittiği TÜİK'e alınmadı.

BAKAN SOYLU'DAN SERT TEPKİ

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) içeri alınmamasının ardından açıklamada bulundu.

Soylu, paylaşımında "Kılıçdaroğlu; suç ve suç örgütleri ilişkisiyle, o iklimin ve sözlerin etkisiyle siyasi tarihimizde görülmeyen yöntemlere başvuruyor. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez. Siyasetin ve devletin kaidesi bellidir. CHP, başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve bunu istismar edenlerin işgalindedir." dedi.

Etiketler : Kemal Kılıçdaroğlu Bakan Soylu TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu
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