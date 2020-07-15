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15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:24:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2020 Çarşamba 10:02:00

İçişleri Bakanı Soylu'dan FETÖ ile mücadele açıklaması

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız bünyesinde FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 99 bin 066 operasyon yapılmış, 282 bin 790 gözaltı ve 94 bin 975 tutuklama gerçekleştirilmiştir. Halen bu suç kapsamında tutuklu olan kişi sayısı 25 bin 912, süreç içinde toplam işlem yapılan şahıs sayısı ise 597 bin 783 kişidir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünü maksadıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Soylu'nun 15 Temmuz mesajı:

Şüphesiz, güçlükle beraber bir kolaylık vardır

İnşirah suresi, 5. ayet

60 Yıllık hesabın bir gecede görüldüğü, vesayetin son hamlesi, milletin son ve en kesin cevabı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. Yılının idraki içindeyiz.

Şurası açıktır ki Fetö, 15 Temmuz’un taşeronudur. O ihanetin arkasındaki akıl ise aslında darbeleri araç olarak kullanan, temel hedefi devleti ve medeniyetimizi kendine göre yeniden formatlamak olan ve bizim yıllardır vesayet zihniyeti olarak tarif ettiğimiz akıldır.

15 Temmuz gecesi meydanlarda veya sorumlu olduğu binada şehadeti ve gaziliği göze alan herkes, aslında neye karşı çıktığını ve kiminle mücadele ettiğini biliyordu. 28 Şubat Bin yıl sürecek;

bir sağdan bir soldan astık; millet egemenliğini yetkili organlar eliyle kullanır

sözleriyle tanıdığımız o zihniyet, bu ülkede yaşayan ve demokrasiye inanan hiçkimsenin yabancısı değildir.

Ülkemizi onyıllarca geriye götüren eski darbelerin aksine 15 Temmuz, bizden 251 vatan evladını götürmüş ancak ülkeyi geriye götürmeyi başaramamıştır. Güçlü devlet geleneğimiz ve Aziz Milletimizin demokrasiye bağlılığı, o geceyi, vesayetin tümden tasfiyesine vesile etmemize imkân tanımıştır.

Bakanlığımız bünyesinde Fetö ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 99 bin 066 operasyon yapılmış, 282 bin 790 gözaltı ve 94 bin 975 tutuklama gerçekleştirilmiştir. Halen bu suç kapsamında tutuklu olan kişi sayısı 25 bin 912, süreç içinde toplam işlem yapılan şahıs sayısı ise 597 bin 783 kişidir. Bu çalışmaların en somut bulgusu ise sayılar ve rakamlar değil, örgütün bazı kesimlerce net anlaşılamayan veya varlığından bile süphe ettikleri organizasyon yapısının aslında çok dinamik, somut ve hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde eyleme dönük bir gerçeklik içinde olduğudur.

Yıllar boyunca darbeler sebebiyle, çok sıkıntılar çektik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 Temmuz gecesi Aziz Milletimizin verdiği mücadele ise hem bu vesayeti yeniden kurmak isteyenlerin hevesini kursağında bırakmış, hem de geleceğe yeni, vesayetten arındırılmış tertemiz bir yol açmıştır.

Bu yolda yürümemiz için bir yaz gecesi feda-i can eden tüm şehitlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet diliyor, Gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Allah hepsinden, bu vatan için şehit düşen, gazi olan, zorlukları kolaylıkla aşmamız için kan ve ter döken tüm vatan evlatlarından razı olsun.

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