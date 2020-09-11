11 Eylül 2020 Cuma 17:45:00 - Güncelleme:11 Eylül 2020 Cuma 17:46:00
İçişleri Bakanı Soylu'dan Erol Mütercimler açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erol Mütercimler'in imam hatiplilere yönelik sözlerine ilişkin 'Milletimiz gerekli cevabı verdi. Türkiye'yi bu kadar farklı düşüncelere savurmak iyi niyetli bir girişim değil. Ben tüm bunların ahlaki boyutu olduğunu ama aynı zamanda hukuki boyutunun da olması gerektiğini düşünenlerdenim' dedi.
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