"Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülmektedir"

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02 Şubat 2023 Perşembe 10:03:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 10:03:00

İçişleri Bakanı Soylu: Üç ülkenin konsolosluğunu kapatma kararı, yeni bir psikolojik harp başlatmadır

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üç ülkenin konsolosluğunu kapatma kararını "60 milyon turist hedefi koyduğumuz günde, Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır." şeklinde değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşmasından öne çıkanlar...

(Konsoloslukların kapatılması) Türkiye'de bir DEAŞ saldırısı olabilecek anlayışıyla beraber Türkiye'ye bir psikolojik harp yürütülmektedir

(Üç ülkenin konsolosluğunu kapatma kararı) 60 milyon turist hedefi koyduğumuz günde, Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır

İstiklal Caddesi saldırısının arkasında, sizin koyun koyuna yattıklarınız olduğunu bilmiyor muyuz

Uluslararası operasyonlarla karşı karşıyayız. Ama hesap edemedikleri bir şey var: Türkiye her darbe girişiminden güçlü çıkmıştır

Uluslararası bir operasyonla karşı karşıyayız. Ve uzun yıllardan beri bu operasyon devam ediyor. Ama hesap edemedikleri bir şey var; öldüremedikleri darbe güçlendirir. Ve Türkiye hep buradan güçlü çıkmıştır

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : süleyman soylu bakan canlı
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