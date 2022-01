"Türkiye'nin önünde tek engel ekonomik vesayet"

Bakan Soylu, AK Parti Sinop İl Başkanlığınca, Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde düzenlenen "Vefa Buluşması"na katıldı.

Burada konuşan Soylu, AK Parti iktidarlarının, ecdadın tüm dünyadaki eserlerine sahip çıkarak, yeniden ihya ettiğini söyledi.

Türkiye'nin 21. yüzyılda beklenmeyecek bir kalkınmaya ulaştığını vurgulayan Soylu, "Türkiye hiç beklemediği bir yükselmeyle karşı karşıya kaldı. 20. asrın sonunda Türkiye'nin böyle iddiaları olacak, hayalleri olacak diye bir değerlendirme yapılmış olsaydı hiç kimse buna inanmazdı. Çünkü 20. asrın sonuna doğru bizi öyle bir duruma getirdiler ki terörün sindirdiği, siyasal istikrarsızlığın sürdüğü, ekonomik zorlukların sindirdiği, depremin ürküttüğü, korkuttuğu ve sarstığı bir Türkiye, dışarıdan bütün saldırıların teslim almak üzere olduğu, vesayetin tüm odaklarıyla birlikte egemen olduğu bir Türkiye tablosu vardı." diye konuştu.

Sinop ve Türkiye'nin farklı yerlerinde kısa bir süre önce sel felaketi yaşandığını hatırlatan Soylu, kayıplar için tekrar başsağlığı dileyerek, Türkiye'nin bu afette güçlü adımlar atarak yaraları sardığını belirtti.

- "DIŞARDAKİLERLE TEMAS ETTİĞİMİZDE BU ÜLKEYE HAYRANLIKLA BAKIYORLAR"

Geçmişte Türkiye'de insanların değerleriyle oynamaya çalışıldığını ifade eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıyafetleriyle oynamaya çalıştılar, inançlarını, haşa, aşağılamaya çalıştılar. Yapmadıkları kalmadı. Bunlardan bahsetmek, bunlara yönelik adım atmak, bunlara yönelik bir değişim ortaya koymayı, bırakın gerçekleştirilmesini, zihinden geçirilmesinin bile kelepçelendiği bir dönemde, Allah'a çok şükürler olsun, sizin sayenizde Türkiye bambaşka bir tabloya çıktı. Dışarıdakilerle temas ettiğimizde bu ülkeye hayranlıkla bakıyorlar. Diyorlar ki, 'Siz Azerbaycan'da uzun yıllardan beri çözülmeyen bu şeyi Azerbaycan'la beraber olarak nasıl çözdünüz?' Karabağ meselesini... Bize diyorlar ki, 'Libya, Doğu Akdeniz... Siz neler yapıyorsunuz? Kapalı Maraş'ı nasıl açtınız?' Amerika var, Avrupa var, var oğlu var. 'Nasıl açtınız? Bunları nasıl gerçekleştirdiniz? Bunu nasıl yaptınız? Siz çok uzun yıllardan beri, açılamaz gerçekleştirilemez yapılmaz denilen Ayasofya'yı nasıl açtınız? Siz tüm dünya kendi derdine düşmüşken, Avrupa kendi düşmüşken Amerika kendi derdine düşmüşken bu büyük yatırımları, Türkiye'nin kalkınmasını nasıl gerçekleştirdiniz'. Türkiye'nin içindeki muhalefetin o kendini bilmez sözlerine ne dünya bakıyor ne de kimse bakıyor. Herkes Türkiye'nin güçlü adımlarına ve etrafındaki coğrafyayla ilgili temasına bakıyor."

Türkiye'nin etrafındaki Irak ve Suriye başta olmak üzere Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerin terör örgütlerinin kıskacı altında olduğunu, böyle bir dönemde Türkiye'nin tüm tehdit ve saldırılara karşı ayakta kalmayı başardığını aktaran Soylu, dünyanın, Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki istikrarsızlıktan etkilenmemesini konuştuğunu belirterek, "'Etkilenmenizi nasıl ortadan kaldırdınız'. Bize bunu soruyorlar. 'Siz insansız hava araçlarını, silahlı insansız hava araçlarını nasıl yaptınız? Acaba bize de verir misiniz'. Geldiğimiz nokta. İçinde yaşamamıza rağmen hepimizin hayranlığını tekrar ortaya koyan bir noktadır." ifadesini kullandı.

- "BİZİM KARNEMİZ DÜNYADA BİRÇOK ÜLKEYİ PARMAK ISIRTACAK BİR NOKTAYA GETİRTMİŞTİR"

AK Parti kadrolarına Cumhuriyet'in birinci asrının emanet edildiğini söyleyen Soylu, "AK parti kadrolarına, bugün Cumhur İttifakı'na minnettarız ki şu anda Cumhuriyet'in ikinci asrına gidiyoruz. 2023'ü geçtiğimiz zaman, 29 Ekim'i Cumhuriyet'in ikinci asrı olacak. Bu kadrolar da bir karne ortaya koyacaklar. Bir Türkiye karnesi. Bu karneyi bizden sonra gelen nesiller bir şekilde değerlendirecekler. 'Bunlar bir asırda ne yaptılar, ne ortaya koydular? Hamdolsun ki hakikaten bu bir asırda, bu yüzyılda AK Parti'nin 21. yüzyılda başlattığı bu büyük yürüyüşte Allah'a binlerce şükürler olsun ki bizim karnemiz dünyada birçok ülkeyi parmak ısırtacak bir noktaya getirtmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

- "TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE TEK ENGEL EKONOMİK VESAYET"

AK Parti kadroları ve millet sayesinde ülkedeki bütün vesayetlerin dağıtıldığını dile getiren Soylu, son bir vesayet kaldığına işaret etti.

Seksen bir ilinde üniversiteleri olan, şehir hastaneleri, havalimanları, spor salonları, kültür merkezleriyle altyapısını tamamlamış, savunma sanayisinde hayalleri zorlayan, organize sanayi sitelerinde herkesin "Yer verin üreteceğiz" diyerek yer bulmak için yarış içinde olduğu bir Türkiye olduğunu anlatan Soylu, Türkiye'nin önünde tek engelin ekonomik vesayet olduğunu vurguladı.

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Yirmi yıldır Türkiye'yi Sayın Cumhurbaşkanımız idare ediyor. Türkiye'yi ayakta tutan bu anlayışı hep beraber onun yönetimiyle sağladık. Bir adımımız şudur, şu ekonomik vesayeti ortadan kaldırabilmek. Ekonomik vesayeti ortadan kaldırmak, sadece Türkiye için arzu edilen ve istenen bir şey değildir. Biz bu ekonomik vesayetten kurtulduğumuz andan itibaren sadece biz 'oh' demeyeceğiz, etrafımızdaki tüm ülkeler 'oh' diyecekler. Bu vesayetler altında ezilmeye, mahkum edilmeye çalışılan bütün ülkeler 'oh' diyecekler. Bizim dünyaya sorumluğumuz budur. Elbette kendi gelecek neslimize bir sorumluluğumuz var. O da budur. Elbette ki geçmişimize ait bir sorumluluğumuz var. O da budur. AK Parti hikayesinin şahikaya ulaşacağı, en üst noktaya ulaşabileceği yer burasıdır. Ondan sonra bütün yollar açılacaktır. Hem de bütün yollar. Allah'ın izniyle. 'Bu ekonomik vesayetten siz kurtulamazsınız' diyen, bizi öğrenilmiş çaresizliğe mahkum edenlere, 'Siz yeni bir şey mi icat etmeye çalışıyorsunuz' diye dudak bükenlere, 20 yıl önce nasıl dudak büktükleri gibi, nasıl mahcup oldukları gibi yeniden mahcup olmayı yaşatacak, ama milletimize de huzuru, aynı zamanda eminliği yaşatacak bu kadrolardır."

Soylu, Cumhuriyet'in ikinci asrına ve gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakacaklarını sözlerine ekledi.