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01 Ocak 2023 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:01 Ocak 2023 Pazar 09:00:00

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye, Türkiye Yüzyılı ile dünyaya umut olacak

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İnanıyorum ki Türkiye, Türkiye Yüzyılı ile sadece kendi gönül coğrafyasının değil, dünyada bitmeye, tükenmeye başlamış ama bittiğinin ve tükendiğinin farkında olmayanlara da umut olacak." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla İran sınırındaki Tendürek Modüler Üs Bölgesi'nde görevli jandarmalarla girdi.

Tendürek Dağı'nın 10 yıllar sonra ilk kez terörden temizlendiğine işaret eden Soylu, bulundukları üs bölgesinin, devletin imkan ve kabiliyetini, savunma sanayinin geldiği noktayı gösteren en önemli örneklerden olduğunu vurguladı.

Soylu, üs bölgesinde teknolojinin en geniş imkanlarının kullanıldığını belirterek, "Burada, sınır boylarındaki bütün kahramanlarımız gibi, memleketimizin birliği ve beraberliği için mücadele veren özel harekat polisimizden jandarmamıza kadar, sınır ötesinde kahramanca mücadele eden Mehmetçiğimizden trafik polisimize, sahil güvenliğimize kadar tüm güvenlik görevlilerimizin ortaya koyduğu inanç ve kararlılığın bir benzeri de buradaki kahraman jandarmamız tarafından sergilenmektedir. Allah razı olsun, Allah onları yetiştiren anneler ve babalardan da razı olsun." dedi.

"ETRAFIMIZDAKİ COĞRAFYAYA HUZUR VE BARIŞ GETİRECEĞİZ"

Bu gece Cumhuriyet'in 100'üncü yılına adım atılacağına ve Türkiye Yüzyılı'nın milletçe büyük umutlarla başlatılacağına işaret eden Soylu, "Bundan tam 100 yıl önce yedi düvel, emperyalistler bu ülkeyi işgal etmeye kalkmışlardı. 'Ya istiklal ya izmihlal' diyenler, ecdadımız, Allah'a hamdolsun ki bize büyük bir miras bıraktılar. Onlara minnettarız ve müteşekkiriz. Bugün bize bıraktığı mirasla birlikte dünyanın umudu olan bir Anadolu, dünyanın umudu olan bir Türkiye var." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonu hedeflerine ilerleyeceğine inandıklarını dile getirerek, "Etrafımızdaki coğrafyaya huzur ve barış getireceğiz. İnanıyorum ki bütün bunlarla birlikte Türkiye, Türkiye Yüzyılı ile sadece kendi gönül coğrafyasının değil, dünyada bitmeye, tükenmeye başlamış ama bittiğinin ve tükendiğinin farkında olmayanlara da umut olacak." ifadelerini kullandı.

Çok güçlü bir millet ve çok büyük bir devlet olduklarını vurgulayan Bakan Soylu, "İnanıyoruz ki, Türkiye Yüzyılı'yla beraber gelecek nesillerimiz ecdadımızın bize bahşettiği ve anmaktan onur duyduğumuz şerefi inşallah bütün dünyaya bir kez daha göstererek onlar da gelecek nesillerine büyük bir şeref bırakacaklardır. Buna olan inancımız tamdır. Çünkü daha yeni başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, Necip Fazıl Kısakürek'in "Destan" şiirindeki "Çatla Sodom Gomore, patla Bizans ve Roma" mısrasını hatırlatarak, "Allah, milletimize bizi mahcup etmesin. 2023 yılı, Türkiye Yüzyılı milletimiz, ülkemiz, bizden umudu olanlar için hayırlara vesile olsun. Bizi korktuklarımızdan emin eylesin, umduklarımıza nail eylesin. Allah zorlarımızı kolay eylesin." dedi.

Etiketler : içişleri bakanı süleyman soylu türkiye yüzyılı jandarma
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