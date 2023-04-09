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09 Nisan 2023 Pazar 14:04:00 - Güncelleme:09 Nisan 2023 Pazar 14:04:00

İçişleri Bakanı Soylu: Şu ana kadar kurulan konteyner sayısı 58 bin 500

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar kurulan konteyner sayısı 58 bin 500." ifadelerinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar kurulan konteyner sayısı 58 bin 500. Önümüzdeki ayla birlikte bunu 100 bine tamamlamış olacağız. Sonraki 2 ayda da 200 bine tamamlamış olacağız." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Etiketler : süleyman soylu asrın felaketi deprem bölgesi

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