"Şu ana kadar kurulan konteyner sayısı 58 bin 500"

İçişleri Bakanı Soylu: Şu ana kadar kurulan konteyner sayısı 58 bin 500

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar kurulan konteyner sayısı 58 bin 500. Önümüzdeki ayla birlikte bunu 100 bine tamamlamış olacağız. Sonraki 2 ayda da 200 bine tamamlamış olacağız." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.