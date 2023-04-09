İçişleri Bakanı Soylu: Şu ana kadar kurulan konteyner sayısı 58 bin 500
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar kurulan konteyner sayısı 58 bin 500." ifadelerinde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar kurulan konteyner sayısı 58 bin 500. Önümüzdeki ayla birlikte bunu 100 bine tamamlamış olacağız. Sonraki 2 ayda da 200 bine tamamlamış olacağız." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.
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