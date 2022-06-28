İçişleri Bakanı Soylu, sel afetinin yaşandığı Bartın'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel afetinin yaşandığı Bartın'da Kemer Köprüsü mevkisinde esnafı ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Soylu, köprü üzerinde yaptığı basın açıklamasında, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Düzce'nin Yığılca ve Kaynaşlı ilçelerinde yağmur sonrası hasar meydana geldiğini bildiren Soylu, "Maalesef Kaynaşlı'da bir operatör kardeşimiz bir müdahale esnasında iş makinesiyle beraber suya kapıldı. Onun arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yine Kastamonu'da sel sularının 20 yaşında bir kardeşimizi köprünün üzerinde alıp götürdüğüne yönelik bir ihbar var. Bu dün akşama kadar teyide muhtaçtı. Sabah itibarıyla arkadaşlarımız tüm ekiplerle beraber arama kurtarma çalışmalarını ihbar yapıldığı andan itibaren devam ettiriyorlar." bilgisini verdi.

Bölgede bugün metrekareye 20-50 kilogram civarında yağmur beklendiğini belirten Soylu, "Burada tüm iş makineleri, arama kurtarma ekipleri ve yerel destek ekipleriyle beraber mücadele devam ediyor. Dükkanları da gezdik. Yapılan uyarılarla herkes sudan etkilenecek malzemesini ya bir yere kaldırmış ya da üst katlara çıkarmış." diye konuştu.

Valiler, kaymakamlar, DSİ, belediye başkanları ve Karayolları başta olmak üzere herkesin işinin başında olduğunu ifade eden Soylu, "Birkaç köprü gitti. Özellikle yukarıda Şarköy'ün köprüsü var, orası gitti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden istedik, oraya bir köprü gelecek ve onu oraya koyacağız. Yine o köyle bir ulaşım yoktu, gece o da temin edildi. Biraz sonra da hava müsait olduğu zaman helikopterlerle de oraya birtakım desteklerde bulunulabilecek." açıklamasında bulundu.

Kozcağız'da yapımı süren barajın hattını besleyen tarafta ciddi akıntı olduğunu aktaran Soylu, yağmur sularının baskısının azalmasının ardından burada da akıntının yavaşlayabileceğini düşündüklerini ifade etti.

Soylu, bölgede set oluşturan yığınakların, belediye ve ilgili ekiplerce toparlanmaya çalışıldığını kaydetti.

Bölgede yatırımlar yapılmadan önce çok daha büyük hasar, zayiat ve kayıpların söz konusu olduğunu dile getiren Soylu, "Şimdi hep beraber hem tedbir almaya çalışıyoruz hem bu konuda vatandaşlarımızı uyararak en az etkilenmelerini temin ediyoruz. Bu akarın, ırmağın her tarafında oluşabilecek birtakım birikintileri de mümkün olduğunca tüm ekiplerimizle beraber temizlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin bir afetler bölgesi olduğunu anımsatan Soylu, yangın, sel, heyelan, çığ düşmesi, kaya düşmesi gibi afetlere karşı en üst tedbirleri almaya çalıştıklarını söyledi.

Tüm illerde il risk afet azaltma planlarının tamamını hazırladıklarını aktaran Soylu, bütün kurumların afetlere karşı tedbir aldığını ve çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Bakan Soylu, daha sonra Yalı Meydanı'na geçerek incelemelerini sürdürdü.

Ardından Kozcağız ilçesindeki baraja giderek yetkililerden son duruma ilişkin bilgi alan Soylu, barajın yanında yıkılan evin sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Soylu'ya Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve Belediye Başkanı Cemal Akın da eşlik etti.